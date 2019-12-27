Два комплекта медалей на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске уже разыграны — лучшие были определены в танцах на льду и в мужском одиночном катании. Настал черед самого интригующего вида — свои короткие программы представили женщины.

Как прошла короткая программа у девушек на красноярском льду — в обзоре Nevasport.

Александра Трусова. Фото: скриншот видео

Александра Трусова. Фото: скриншот видео

Первая же разминка  у девушек вышла максимально именитой — программы представили Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, а также Серафима Саханович и Анастасия Гулякова.

Первой на лед вышла Александра Трусова. Она сделала ставку на чистоту проката и обошлась без тройного акселя по просьбе тренеров. За прокат «русская ракета» получила добротные 76 баллов. Во время смены платья у спортсменки произошел небольшой казус — костюм зацепился за одну из деталей. Докатывала программу фигуристка в черно-белом наряде, однако это ее не смутило.

Под третьим стартовым номером короткую программу показала Анна Щербакова. Не имея тройного акселя, она исполнила программу чисто и набрала почти 80 баллов. Козыри Щербаковой — подросшая оценка за компоненты и каскад лутц-риттбергер во второй половине программы.

Анна Щербакова. Фото: скриншот видео

Вышедшая следующей на лед Елизавета Туктамышева, по собственному признанию, очень волновалась — отсюда случилась и ошибка на тройном акселе при выезде. С остальным Лиза справилась, однако оценка за компоненты у нее по-прежнему хуже, чем у конкуренток. 75,74 балла и четвертая позиция перед произвольными прокатами.

Вторую разминку начинала Алена Косторная, выдав один из лучших прокатов в сезоне. С каждым стартом движения фигуристки становятся все отточенней, в том числе и ее коронный тройной аксель. Судьи тоже впечатлились прокатом Косторной, отдав спортсменке 89 баллов — на четыре больше, чем ее собственный мировой рекорд.

Также во второй разминке выступила Софья Самодурова, прошлогодняя чемпионка Европы. За прокат без падений спортсменка получила всего лишь 64,38 балла — это пока 11-е место, вряд ли на это рассчитывала сама Софья.

Елизавета Туктамышева. Фото: Ирина Красько/Nevasport

В третьей разминке из выступающих можно было выделить юниорок Ксению Синицыну и Анну Фролову. Первый взрослый чемпионат для Синицыной начался бы с удачного проката, если бы не ошибка на лутце, из-за которой фигуристка потеряла каскад. Очень жаль — ведь программу спортсменке поставили очень оригинальную, а срывом элементов Ксения никогда не отличалась. Анна Фролова, в свою очередь, откатала чисто, но дотянуться с седьмого места до более высоких позиций будет сложно.

Завершали выступления в короткой программе Станислава Константинова и Евгения Медведева. По сравнению с этапами Гран-при Константинова смогла собраться и откатать короткую программу без падений. Однако сам прыжковый набор оказался не настолько сильным и позволил занять лишь место в середине таблицы.

Евгения Медведева заставила всех понервничать, поскольку за день до старта чемпионата России у нее сломались ботинки при падении на тренировке. Купили в Красноярске новые, однако они не подошли и пришлось заматывать старую обувь скотчем, а затем прятать ботинок под костюм. В короткой программе фигуристка справилась со всеми элементами, получив чуть более 71 балла.

Евгения Медведева. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Что мы имеем? Алена Косторная оторвалась от ближайших преследователей практически на 10 баллов, что делает ее основной претенденткой на победу. Однако другие ученицы Тутберидзе не дремлют: в произвольной программе у Анны Щербаковой три четверных, у Александры Трусовой — пять. Елизавета Туктамышева попробует собрать в программе и тройной аксель, и четверной тулуп (хоть в изначальном контенте он и не заявлен), так что ничего еще не потеряно для «императрицы» из Петербурга.

В случае ошибок соперниц за шанс может ухватиться и Евгения Медведева, так что любителям фигурного катания не стоит загадывать на будущее — все решит красноярский лёд.