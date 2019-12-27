Два комплекта медалей на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске уже разыграны — лучшие были определены в танцах на льду и в мужском одиночном катании. Настал черед самого интригующего вида — свои короткие программы представили женщины.

Как прошла короткая программа у девушек на красноярском льду — в обзоре Nevasport.

Первая же разминка у девушек вышла максимально именитой — программы представили Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, а также Серафима Саханович и Анастасия Гулякова.

Первой на лед вышла Александра Трусова. Она сделала ставку на чистоту проката и обошлась без тройного акселя по просьбе тренеров. За прокат «русская ракета» получила добротные 76 баллов. Во время смены платья у спортсменки произошел небольшой казус — костюм зацепился за одну из деталей. Докатывала программу фигуристка в черно-белом наряде, однако это ее не смутило.

Под третьим стартовым номером короткую программу показала Анна Щербакова. Не имея тройного акселя, она исполнила программу чисто и набрала почти 80 баллов. Козыри Щербаковой — подросшая оценка за компоненты и каскад лутц-риттбергер во второй половине программы.

Вышедшая следующей на лед Елизавета Туктамышева, по собственному признанию, очень волновалась — отсюда случилась и ошибка на тройном акселе при выезде. С остальным Лиза справилась, однако оценка за компоненты у нее по-прежнему хуже, чем у конкуренток. 75,74 балла и четвертая позиция перед произвольными прокатами.

Вторую разминку начинала Алена Косторная, выдав один из лучших прокатов в сезоне. С каждым стартом движения фигуристки становятся все отточенней, в том числе и ее коронный тройной аксель. Судьи тоже впечатлились прокатом Косторной, отдав спортсменке 89 баллов — на четыре больше, чем ее собственный мировой рекорд.

Также во второй разминке выступила Софья Самодурова, прошлогодняя чемпионка Европы. За прокат без падений спортсменка получила всего лишь 64,38 балла — это пока 11-е место, вряд ли на это рассчитывала сама Софья.

В третьей разминке из выступающих можно было выделить юниорок Ксению Синицыну и Анну Фролову. Первый взрослый чемпионат для Синицыной начался бы с удачного проката, если бы не ошибка на лутце, из-за которой фигуристка потеряла каскад. Очень жаль — ведь программу спортсменке поставили очень оригинальную, а срывом элементов Ксения никогда не отличалась. Анна Фролова, в свою очередь, откатала чисто, но дотянуться с седьмого места до более высоких позиций будет сложно.

Завершали выступления в короткой программе Станислава Константинова и Евгения Медведева. По сравнению с этапами Гран-при Константинова смогла собраться и откатать короткую программу без падений. Однако сам прыжковый набор оказался не настолько сильным и позволил занять лишь место в середине таблицы.

Евгения Медведева заставила всех понервничать, поскольку за день до старта чемпионата России у нее сломались ботинки при падении на тренировке. Купили в Красноярске новые, однако они не подошли и пришлось заматывать старую обувь скотчем, а затем прятать ботинок под костюм. В короткой программе фигуристка справилась со всеми элементами, получив чуть более 71 балла.

Что мы имеем? Алена Косторная оторвалась от ближайших преследователей практически на 10 баллов, что делает ее основной претенденткой на победу. Однако другие ученицы Тутберидзе не дремлют: в произвольной программе у Анны Щербаковой три четверных, у Александры Трусовой — пять. Елизавета Туктамышева попробует собрать в программе и тройной аксель, и четверной тулуп (хоть в изначальном контенте он и не заявлен), так что ничего еще не потеряно для «императрицы» из Петербурга.

В случае ошибок соперниц за шанс может ухватиться и Евгения Медведева, так что любителям фигурного катания не стоит загадывать на будущее — все решит красноярский лёд.