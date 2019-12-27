Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с помаркой представила короткую программу на чемпионате России в Красноярске.

Туктамышева выступала четвертой в первой разминке. В программе она исполнила тройной аксель с ошибкой на выезде, затем прыгнула каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Завершила прыжковую часть программы Туктамышева тройным лутцем. Дорожку шагов фигуристки оценили на третий уровень, вращения — на четвертый.

За свою программу фигуристка получила от судей 75,74 балла, из которых за технику — 41,09 балла.

Пока это третье место, лидирует Анна Щербакова, которая исполнила программу чисто, но без тройного акселя.

Произвольные программы девушки покажут завтра, начало назначено на 15:00 по московскому времени.