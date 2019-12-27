Петербургский СКА не смог открыть счет в первом периоде матча против новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске, команды сыграют еще минимум два периода. Прямая трансляция проходит здесь.

Самым опасным моментом в матче СКА можно отметить удар Антона Бурдасова в концовке периода, шайба прилетела в штангу.

Отметим, в самом конце первого периода за игру высоко поднятой клюшкой был удален Юусо Пуустинен, второй период СКА начнет с игры в большинстве.

Этот матч в году для СКА предпоследний — 29 декабря подопечные Алексея Кудашова проведут игру в Череповце против «Северстали». За последние 15 матчей СКА проиграл только один раз — на «Газпром-Арене» московскому ЦСКА.