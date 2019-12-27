Российский фигурист Дмитрий Алиев ответил на вопрос о том, почему он сменил костюм в произвольной программе текущего сезона. Об этом фигурист рассказал корреспонденту Nevasport.

«Я вообще не хотел на этот сезон изначально черный цвет, потому что в том году у меня был черный костюм, и год был не такой удачный. Не с этим, конечно, связано, но все равно хотелось другого. Но подходил черный, потому что silence — тишина (название произвольной программы Sound of silence — прим.ред). И перед чемпионатом России я тренерам сказал, что нужно обновиться. Хотелось хотя бы ощущать себя по-другому, маленькую изюминку, искру такую добавить в программе. Я не знаю, хороший или нет костюм получился, мы придумали там историю, фонари изобразили, но по ощущениям мне комфортно», — рассказал Алиев.

Напомним, Дмитрий Алиев сегодня, 27 декабря, впервые выиграл чемпионат России.

Автор текста: Екатерина Юшкова