Российская фигуристка Алена Косторная безупречно исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Спортсменка каталась под шестым стартовым номером — первым во второй разминке. Начала свое выступление фигуристка с идеально исполненного тройного акселя, затем она прыгнула тройной лутц, а завершила прыжковую часть каскадом тройной флип — тройной тулуп.

Дорожки шагов, а также все вращения были оценены на четвертый уровень.

За прокат Косторная получила 89,86 балла, из которых 51,55 балла за технику. Это результат лучше мирового рекорда, установленного же ею, однако он учитываться не будет, поскольку баллы получены на национальном чемпионате.

Произвольные программы девушки покажут завтра, начало назначено на 15:00 по московскому времени.