Российский фигурист Петр Гуменник оценил свое выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, а также поведал, почему его не было на утренней тренировке.

Обо всем фигурист рассказал корреспонденту Nevasport:

— Доволен ли ты сегодняшним выступлением?

— Сегодняшним не доволен. Было не самое лучшее самочувствие. Не совсем в ногах был, и сальхов не получился. Из-за первого сальхова, который с плохим выездом был, и из-за второго, с которого я упал, я потерял много сил. Мне потребовалось больше энергии ,чтобы продолжить программу, после падения нужно было снова разогнаться. Поэтому к концу программы сил осталось гораздо меньше, чем обычно, и последние прыжки не очень эффектно, так сказать, сделал.

— Зрители поддерживали тебя. Ты чувствовал это?

— Да, конечно.Когда зрители шумят, поддерживают, открывается второе дыхание. И когда, казалось бы, вообще сил нет, хочется еще больше отдать.

— Тебя не было на утренней тренировке, мы так волновались. Это было связано с плохим самочувствием?

— Нет, это было связано, скорее всего с тем, что я привык к своей мелодии и вообще не проснулся. Я живу с Андреем Зубером, он раньше меня встал. Я услышал его будильник, лег дальше спать, а свой уже не слышал. Со здоровьем все хорошо, последнюю неделю меня ничего не беспокоит.

Текст: Екатерина Юшкова