Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о впечатлениях от проката в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Слова Трусовой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что прокатом довольна, но не до конца. «Осталось ощущение, что что-то не доделала, потому что не прыгнула тройной аксель», — сказала фигуристка, отметив, что тренеры сказали ей сделать двойной, чтобы отбираться. По мнению Трусовой такое решение верное, поскольку рисковать не нужно.

«На следующих стартах я обязательно буду заходить на тройной аксель», — отметила Трусова, добавив, что волнительно выступать из-за того, что хочется попасть в сборную на главные старты.

Напомним, Александра Трусова чисто откатала короткую программу на чемпионате России, не включив выученный тройной аксель. Спортсменка ошиблась на этом элементе в финале Гран-при.