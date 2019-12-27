Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Слова спортсменки приводит портал Sport24. Туктамышева заявила, что довольна выступлением, хотя оно вышло неидеальным из-за волнения. «Завтра хотелось бы откатать лучше», — отметила фигуристка, добавив, что прыжки были не совсем теми, которые она имеет.

По словам Туктамышевой такая конкуренция, что помарки допускать нельзя. «Буду ли я завтра прыгать четверной тулуп? Не знаю», — отметила спортсменка.

Напомним, Елизавета Туктамышева накануне чемпионата России выучила четверной тулуп, в том числе в каскаде с тройным. Произвольные программы на чемпионате России девушки покажут завтра, 28 декабря. Начало назначено на 15:00 по московскому времени.