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  • 17:47,  27 декабря 2019
Хоккей
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СКА продолжает играть вничью с «Сибирью», позади два периода

СКА продолжает играть вничью с &#171;Сибирью&#187;, позади два периода
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский СКА продолжает играть нулевую ничью с новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, на данный момент к концу подошли два периода.

Встреча проходит в Новосибирске на площадке дворца «Сибирь». Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Отметим, большинство в самом начале второго периода команда Алексея Кудашова реализовать не смогла. Во время второй двадцатиминутки были удалены Игорь Ожиганов (толчок клюшкой) и Владимир Ткачев (задержка клюшкой). «Сибирь» упустила обе возможности реализовать большинство.

Этот матч в году для СКА предпоследний — 29 декабря подопечные Алексея Кудашова проведут игру в Череповце против «Северстали». За последние 15 матчей СКА проиграл только один раз — на «Газпром-Арене» московскому ЦСКА.

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