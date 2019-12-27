СКА продолжает играть вничью с «Сибирью», позади два периода

Петербургский СКА продолжает играть нулевую ничью с новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, на данный момент к концу подошли два периода.

Встреча проходит в Новосибирске на площадке дворца «Сибирь». Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Отметим, большинство в самом начале второго периода команда Алексея Кудашова реализовать не смогла. Во время второй двадцатиминутки были удалены Игорь Ожиганов (толчок клюшкой) и Владимир Ткачев (задержка клюшкой). «Сибирь» упустила обе возможности реализовать большинство.