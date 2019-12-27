Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о своем прокате в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

Слова Косторной цитирует портал Sports.ru.

«Когда я вышла со льда, радовалась не баллам, не прокату, а скорее тому, что сказала Этери Георгиевна, потому что я первый раз слышала такие слова», — сказала Косторная, отметив, что Тутберидзе очень похвалила свою спортсменку.

По словам Косторной, лучше она не катала, также спортсменка была рада доказать самой себе, что можно кататься чисто и хорошо. Как считает фигуристка, чем больше зрителей на трибунах, тем лучше.

Напомним, Алена Косторная набрала более 89 баллов за свою короткую программу в Красноярске, пока она идет лидером в турнирной таблице.