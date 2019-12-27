Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнила короткую программу на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка закрывала выступления в короткой программе, ей достался 17-й стартовый номер.

В начале программы Медведева исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, затем последовал двойной аксель и тройной риттбергер. Все прыжки спортсменка исполнила чисто, дорожку шагов фигуристки оценили на третий уровень, вращения — на четвертый.

Перед чемпионатом России у Медведевой сломался ботинок, кататься на турнире спортсменке пришлось в новых, неразношенных коньках. сразу после выступления Медведева переодела ботинки.

За прокат спортсменке поставили 71,08 балла, пока это пятое место.

Напомним, произвольные программы девушки покажут на чемпионате России завтра, 28 декабря.