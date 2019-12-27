Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова в беседе с корреспондентом Nevasport рассказала о своих впечатлениях от чемпионата России в Красноярске, а также ответила на вопросы о произвольной программе.

— По городу немного прогулялась. Тут очень нравится, зрители тепло принимают, видела плакаты. большого медведя кинули.

— Это самый большой медведь,которого вам подарили?

— Ну, у меня только 2 больших медведя- одного подарили в Китае, другого тут.

— Как вы выстраивали свой тренировочный процесс к этому старту?

— Как обычно. Задача была не сбавлять обороты, так как времени немного на подготовку к Чемпионату России, а старт очень важный. Ничего не меняли, оставили все, как было. Просто еще больше дорабатывали.

— Какие-то изменения нас ожидают в произвольной программе в сравнении с финалом Гран-При?

— Нет.

— То есть, будете прыгать четверной лутц и четверной флип?

— Да.

Напомним, произвольные программы девушки покажут на чемпионате России завтра, 28 декабря.

Автор текста: Екатерина Юшкова