Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Спортсменка получила за прокат с тройным акселем более 89 баллов, что на четыре балла опережает ее же мировой рекорд в кроткой программе.

На втором месте пока идет Анна Щербакова, она также выдала чистый прокат, за который получила 79,93 балла.

Промежуточную третью строчку заняла Александра Трусова, она набрала чуть более 76 баллов, решив не рисковать и чисто прыгнув двойной аксель вместо тройного.

За пределами тройки расположились Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Туктамышева стала четвертой с помаркой на тройном акселе и набрала 75,74 балла, а Медведева выдала чистый прокат, но меньший по сложности и набрала 71 балл.

Напомним, произвольные программы девушки покажут на чемпионате России завтра, 28 декабря.