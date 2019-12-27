Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл у «Сибири» матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Новосибирске в комплексе «Сибирь» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На 47-й минуте счет в матче открыл нападающий СКА Андрей Кузьменко. Также в атаке приняли участие Алексей Мельничук и Лукас Бенгтссон. Вторая шайба была заброшена игроками СКА уже в пустые ворота на заключительной минуте третьего периода. Её автором стал Владимир Ткачев, голевой передачей в атаке отметился форвард Александр Барабанов.

Таким образом, СКА одержал 15-ю победу за последние 16 матчей.

Следующий матч станет для команды Алексея Кудашова последним в 2019-м году. В воскресенье, 29 декабря, СКА выйдет на матч против череповецкой «Северстали».