Российская фигуристка Станислава Константинова в беседе с корреспондентом Nevasport поделилась мнением по поводу своего проката в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

— Не все было идеально, но это был большой шаг после провальной первой половины сезона. Я в целом удовлетворена, так скажем.

— Это ваш лучший прокат в сезоне?

— Мой лучший прокат был на чемпионате города, но для меня, конечно, это второй чистый прокат без маленьких косяков. Это мой маленький шажок вперед.

— Как вы себя настраивали после серии Гран-при?

— Тяжело. Тяжело было еще до серии Гран-при и психологически, и физически. Но сейчас могу сказать, что физически мне намного легче кататься, просто я немного поменяла отношение к работе. Не хочу сейчас распыляться перед произвольной, но стала легче относиться ко всему.

— Как проходили тренировки здесь и как готовились к прокату уже здесь?

— Тренировки здесь проходили неплохо, я не каталась в полную силу, потому что хотела сохранить энергию для старта. Стараюсь сейчас делать все по интуиции, как себя чувствую. Не просто ставить себе какие-то немыслимые цели, а просто делать все, что могу сейчас.

— Универсиаду вспоминаете?

— Конечно, особенно вспомнила,когда у меня рука сорвалась в заклоне, точно так же сорвалась как и на Универсиаде. Сейчас настрой — вернуть себе уровень, который был в прошлом сезоне, и нужно добавить уверенность в себе.

Текст: Екатерина Юшкова