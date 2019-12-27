Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась в том, что выступала в короткой программе на чемпионате России в Красноярске в старых сломанных коньках.

Слова спортсменки приводит портал Sport24. Фигуристка отметила, что в прокате сделала максимум из того, что могла и справилась с нервами. Катать программу Медведевой пришлось на старых коньках со сломанным ботинком.

Медведева сломала ботинок на тренировке после неудачно исполненного элемента, после чего приняла решение найти новую пару. Все, что смогла отыскать фигуристка — это коньки для новичков.

«Повесили на них эти лезвия, но это было совсем неудобно. Поэтому решили замотать скотчем этим», — рассказала Медведева, также добавив, что ее тренер Брайан Орсер похвалил спортсменку после проката.

Напомним, произвольные программы фигуристки покажут завтра, начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени.