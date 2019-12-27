Российская фигуристка Ксения Синицына в беседе с корреспондентом Nevasport поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
— Это у вас первый Чемпионат России. Как вам было катать здесь, вы волновались?
— Да, было небольшое волнение, но нужно уметь справляться с ним и катать программу чисто.
— Вы участвовали в юниорском Финале Гран-При, как после него шла ваша подготовка к этому старту?
— Я так же готовилась к этому старту, хотела откатать программу чисто, но не получилось.
— Вы так больно упали, все ли в порядке со здоровьем?
— Да.
— Сами вы как оцениваете свой прокат? Несмотря на падение, он был очень эмоциональным.
— Если я вышла, то нужно работать до конца и показывать зрителю программу. Так же докатывать программу, как начала.
— Какие ощущения перед произвольной?
— Готова бороться дальше.
Автор текста: Екатерина Юшкова
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