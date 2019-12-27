Российская фигуристка Ксения Синицына в беседе с корреспондентом Nevasport поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

— Это у вас первый Чемпионат России. Как вам было катать здесь, вы волновались?

— Да, было небольшое волнение, но нужно уметь справляться с ним и катать программу чисто.

— Вы участвовали в юниорском Финале Гран-При, как после него шла ваша подготовка к этому старту?

— Я так же готовилась к этому старту, хотела откатать программу чисто, но не получилось.

— Вы так больно упали, все ли в порядке со здоровьем?

— Да.

— Сами вы как оцениваете свой прокат? Несмотря на падение, он был очень эмоциональным.

— Если я вышла, то нужно работать до конца и показывать зрителю программу. Так же докатывать программу, как начала.

— Какие ощущения перед произвольной?

— Готова бороться дальше.

Автор текста: Екатерина Юшкова