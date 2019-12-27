Российская фигуристка, выступающая по юниорам, Анна Фролова рассказала о своих впечатлениях от проката на чемпионате России по фигурному катанию. В беседе с корреспондентом Nevasport фигуристка поделилась эмоциями от выступления в короткой программе.

— Поздравляем с отличным прокатом. Ты самая младшая участница этого Чемпионата России, для тебя он дебютный. Как ты себя ощущаешь?

— Чувствую себя хорошо, я думаю, что не благодаря прокату, а благодаря такой поддержке. Всегда приятно выступать, когда много народу, все аплодируют.

— Было ли волнение перед стартом? Все-таки такое важное соревнование.

— Волнение было, но оно было в меньшей степени, чем на остальных соревнованиях.

— По сравнению с юниорскими этапами Гран-при ты сменила платье, с чем связано?

Решили поменять образ немножко. Сшили быстро, платье всем понравилось.

— Как сейчас настроение после короткой программы перед произвольной?

— Легко себя ощущаю, потому что понимаю, эмоционально я выложилась на полную и, в принципе, довольна своим прокатом. Осталось выложиться точно так же и на произвольную.

Автор текста: Екатерина Юшкова