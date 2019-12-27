Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против сербской «Црвены Звезды» в регулярном чемпионате Евролиги.

Команда Джоана Плазы одержала за 15 туров регулярного чемпионата Евролиги всего четыре победы: за несколько месяцев участия в турнире «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос», литовский «Жальгирис», французский АСВЕЛ и турецкий «Фенербахче». «Црвена Звезда» за 15 туров победила 6 раз и допустила 9 поражений.

На данный момент петербургский «Зенит» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, имея в активе 12 очков. На последнем месте расположился литовский «Жальгирис» с девятью баллами. «Црвена Звезда» пока идет на 12-м месте, у команды из Белграда 18 очков после 15 туров.