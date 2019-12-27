Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева попросила прощения у болельщиков за холодную реакцию на их поддержку во время короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

Слова фигуристки приводит портал Sports.ru. По словам Медведевой, болельщики на трибунах потрясающе ее поддерживали во время короткой программы и помогли ей откатать почти чисто.

«Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката», — сказала фигуристка, отметив, что прокат выдался тяжелым. В микст-зоне после выступления Медведева поблагодарила болельщиков за теплоту и подарки.

Пока Евгения Медведева располагается на пятой строчке, она набрала 71 балл за прокат с одним недокрутом на тулупе в каскаде.