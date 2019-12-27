Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как отнеслась к тому, что олимпийская чемпионка, ее одногруппница Алина Загитова объявила о пропуске чемпионата России в Красноярске.

Косторная отметила, что Загитова продолжает тренировки и с остальными ученицами группы Этери Тутберидзе видится на катке.

«Ничего сверхъестественного в том, что она тут не выступает, нет. Чувствуешь, разве что, что не хватает знакомого лица», — сказала Алена Косторная, чьи слова цитирует портал РИА Новости.

Напомним, Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске, на четыре балла превысив собственный мировой рекорд.

Алина Загитова в данный момент исполняет главную роль в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».