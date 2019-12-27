Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

Слова спортсменки цитирует портал Sport24. «Оценки? Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы? А к кому вопросы? Наверное, к судьям», — отметила фигуристка после проката, добавив, что зал поддерживал ее хорошо во время выступления.

Самодурова также подметила, что в конце программы она еле ехала. На катке, по признаниям спортсменки, было очень душно, поэтому фигуристка почти не дышала. «Думаю, любой спортсмен будет рад, если будет холоднее», — заключила фигуристка.

Напомним, Софья Самодурова пока занимает лишь 11-е место, в короткой программе она получила чуть более 64 баллов.