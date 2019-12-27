Российский фигурист Антон Шулепов прокомментировал скандал с костюмом для произвольной программы, который ранее был номинирован на премию ISU Skating Awards в категории «Лучший костюм».

Отметим, произвольную программу Шулепов катал под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

Слова Шулепова приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам фигуриста, костюм делался под сюжет фильма «Список Шиндлера». «С одной стороны я изначальный Шиндлер, а с другой — тот человек, который спас людей», — отметил Шулепов.

Из-за скандала Шулепов не расстроился, по его мнению, вся ситуация выглядит смешной — есть люди, которые подумали что-то плохое. «Я пытался передать характер Шиндлера, а не строил из себя нациста», — отметил фигурист, добавив, что ему обидно, когда его называют нацистом.

Напомним, Антон Шулепов занял на чемпионате России восьмое место.