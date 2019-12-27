Итальянский футбольный клуб «Милан» анонсировал подписание шведского форварда Златана Ибрагимовича. Многочисленные видеоролики появились в социальных сетях команды.

Согласно информации от издания а La Gazzetta dello Sport, нападающий уже подписал контракт с «Миланом», в клуб он перешел как свободный агент, поскольку у него закончилось соглашение с «Лос Анджелес Гэлакси» из MLS.

Сумма контракта составляет 3 миллиона евро — по информации СМИ именно столько получит Ибрагимович в ближайшие полгода. Также швед сможет продлить контракт с клубом на еще один сезон.

Напомним, ранее Златан Ибрагимович уже выступал за «Милан»: шведский форвард защищал цвета «россонери» с 2010 по 2012 год. Сейчас нападающему 38 лет.