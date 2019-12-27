Стало известно, в каком порядке фигуристки выступят в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

В сильнейшую разминку попали шесть лучших фигуристок по итогам короткой программы.

Откроет выступления сильнейшей разминки Евгения Медведева (пятое место в КП), затем выступит подопечная Алексея Мишина из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева, ставшая четвертой в короткой программе. Третьей по счету выступит еще одна ученица Мишина Анастасия Гулякова.

Под четвертым номером будет кататься Анна Щербакова, затем на лед выйдет Алена Косторная, а завершать выступления женщин будет Александра Трусова.

Напомним, произвольная программа стартует завтра, 28 декабря, в 15:00. Соревнования проходят на площадке «Платинум-Арена Красноярск».