На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске состоится женская произвольная программа.

Начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени.

Произвольные программы покажут 17 фигуристок. За победу в чемпионате России будут бороться пять фигуристок, которые обеспечили себе отрыв от конкуренток, все они выступят в сильнейшей разминке.

Выступления третьей разминочной группы откроет Евгения Медведева, затем выступит Елизавета Туктамышева, третьей на лед выйдет Анастасия Гулякова.

Под четвертым номером будет кататься Анна Щербакова, затем на лед выйдет Алена Косторная, а завершать выступления женщин будет Александра Трусова.

Ранее на чемпионате России в Красноярске были разыграны два комплекта наград: соревнования в танцах на льду выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а в турнире мужчин-одиночников победу одержал Дмитрий Алиев.