Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал возможное возвращение Антона Бабикова в сборную России.

Слова Драчева приводит агентство ТАСС. По словам президента СБР, организация имеет объективные вещи, которые необходимо рассматривать. «Человек нормально выступал, готовился, просто взять и бросить, на мой взгляд, эта реакция немного эмоциональная», — отметил Драчев, добавив, что у каждого спортсмена есть потенциал, все биатлонисты способные.

По мнению Драчева, Бабикову необходимо было спокойно готовиться и работать. «Надо общаться с тренером, какие у него перспективы и желание дальше работать», — отметил Драчев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Антона Бабикова могут вновь подключить к сборной России в случае его удачного выступления на чемпионате Европы.