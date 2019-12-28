В немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе «Фелтинс-Арена» сегодня, 28 декабря, состоятся биатлонные соревнования «Рождественская гонка».

Гонка будет состоять из двух частей: масс-старта и пасьюта. Начало первой гонки назначено на 20:15 по московскому времени. Гонка преследования стартует в 21:05 по московскому времени.

Россию на «Рождественской гонке» будет представлять пара Екатерина Юрлова-Перхт/Матвей Елисеев. Для Елисеева эта гонка станет первой, Юрлова уже неоднократно принимала в ней участие, дважды выиграв соревнования.

От Германии заявлено две пары биатлонистов, все остальные страны представили одну. За Германию побегут дуэты Дениз Херманн/Бенедикт Долль и Лаура Дальмайер/Филипп Наврат. Италию представят Доротея Вирер/Лукас Хофер, норвегию — Марте Улсбю-Ройселанн/Ветле Шостад Кристиансен. За Чехию побегут Маркета Давидова/Михал Крчмар, за Австрию Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард. Украину будет представлять пара Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный, Францию — Анаис Бескон/Антона Гигонна, Швейцарию — Лена Хекки и Беньямин Вегер.