Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» потерпел двенадцатое поражение в регулярном чемпионате Евролиги. Матч с сербской «Црвеной Звездой» завершился со счетом 58:65 в пользу гостей.

Первая четверть сложилась для россиян неудачно — 20:16 в пользу «Звезды». Во второй четверти подопечные Жоана Плазы сделали рывок и завершили отрезок со счетом 24:17, выправив общее положение. Однако во третьей и четвертой четвертях все преимущество над соперником «Зенит» растерял — 7:14, 11:14.Напомним, за 16 туров регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» побеждал всего четыре раза: петербуржцы обыгрывали греческий «Олимпиакос», литовский «Жальгирис», французский АСВЕЛ и турецкий «Фенербахче».

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет против миланской «Олимпии» на выезде, встреча пройдет в пятницу, 3 января. Начало назначено на 22:45 по московскому времени.