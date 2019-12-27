Канадский тренер по фигурному катанию, наставник россиянки Евгении Медведевой поделился мнением по поводу выступления своей ученицы в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Слова тренера Медведевой приводит агентство ТАСС. По мнению Орсера, Медведева показала себя бойцом. «Ее выступление можно назвать чудом», — сказал тренер, добавив, что он счастлив от того, что Медведевой удалось справиться с ситуацией.

«Теперь мы должны успешно справиться завтра», — заключил Орсер.

Напомним, в короткой программе на чемпионате России Евгения Медведева стала пятой. Прокат спортсменке пришлось выполнять в сломанном ботинке, поскольку она сломала его на тренировке и не смогла подобрать замену. Произвольную программу фигуристке также придется выполнять в старой обуви.