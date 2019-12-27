Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске находится в самом разгаре — два комплекта наград были разыграны сегодня, а женщины начали борьбу, показав короткие программы. Последний матч в году сыграл баскетбольный «Зенит», уступив сербской «Црвене Звезде», а петербургский СКА в предпоследней игре 2019 года победил «Сибирь».

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Алиев выиграл чемпионат России, Даниелян — второй

Петербургский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске. После короткой программы Алиев занимал четвертое место, но смог подняться на первую строчку, несмотря на два падения. Его результат составил 260,98 балла. На второй строчке расположился воспитанник московского ЦСКА Артур Даниелян, выигравший произвольную программу. По сумме двух прокатов он набрал 253,42 балла. Замкнул тройку лидеров Александр Самарин с результатом 252,54.

Синицина/Кацалапов выиграли чемпионат России, Степанова/Букин — вторые

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования в танцах на льду. Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены лидировали после ритмического танца и сохранили первое место по сумме баллов, хоть и уступили Александре Степановой и Ивану Букину в произвольном танце. За оба выступления они набрали 220,74 балла. На второй строчке расположились Степанова и Букин, судьи оценили их на 291,72. Замкнули тройку лидеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их результат — 197,73.

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России, Щербакова и Трусова в топ-3

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсменка получила за прокат с тройным акселем более 89 баллов. На втором месте пока идет Анна Щербакова, она также выдала чистый прокат, за который получила 79,93 балла. Промежуточную третью строчку заняла Александра Трусова, она набрала чуть более 76 баллов. За пределами тройки расположились Елизавета Туктамышева (75,74 балла) и Евгения Медведева (71,08 балла).

СКА выиграл у «Сибири» предпоследний матч в году

Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл у «Сибири» матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Новосибирске в комплексе «Сибирь» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первые два периода прошли без заброшенных шайб. На 47-й минуте счет в матче открыл нападающий СКА Андрей Кузьменко. Вторая шайба была заброшена игроками СКА уже в пустые ворота на заключительной минуте третьего периода. Её автором стал Владимир Ткачев, голевой передачей в атаке отметился форвард Александр Барабанов.

«Зенит» проиграл в Евролиге сербской «Црвене Звезде»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» потерпел двенадцатое поражение в регулярном чемпионате Евролиги. Матч с сербской «Црвеной Звездой» завершился со счетом 58:65 в пользу гостей. Первая четверть сложилась для россиян неудачно — 20:16 в пользу «Звезды». Во второй четверти подопечные Жоана Плазы сделали рывок и завершили отрезок со счетом 24:17, выправив общее положение. Однако во третьей и четвертой четвертях все преимущество над соперником «Зенит» растерял — 7:14, 11:14. Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет против миланской «Олимпии» на выезде, встреча пройдет в пятницу, 3 января.

Златан Ибрагимович бесплатно вернулся в «Милан» из «Лос Анджелес Гэлакси»

Итальянский футбольный клуб «Милан» анонсировал подписание шведского форварда Златана Ибрагимовича. Многочисленные видеоролики появились в социальных сетях команды. Согласно данным нескольких итальянских СМИ, нападающий уже подписал контракт с «Миланом», в клуб он перешел как свободный агент, поскольку у него закончилось соглашение с «Лос Анджелес Гэлакси» из MLS.

Глава судей РПЛ Егоров покинул свой пост

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александр Егоров уволился по собственному желанию. В своем заявлении Егоров отметил, что структуре ДСИ не получилось реализовать все задуманное, а также выразил мнение, что новая судейская реформа в российском футболе будет успешной.