Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, как на нее повлияла победа в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Слова спортсменки приводит портал Sports.ru. Косторная отметила, что для нее этот чемпионат России такой же, как и прошлый. То, что на этом турнире проходит отбор в сборную, фигуристку не волнует. «Просто нужно делать свою работу, а дальше федерация распределит», — сказала Косторная.

По мнению Косторной, победа в финале Гран-при не дала ей ни уверенности, ни ответственности. «Скорее, это просто медалька в коллекции. Стоит красивый кубок, висит медалька – и я радуюсь, мне нравится», — заключила фигуристка.

Напомним, в начале декабря Алена Косторная победила в финале Гран-при, сейчас она лидирует после короткой программы на чемпионате России.