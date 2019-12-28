В Красноярске подходит к концу чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 28 декабря, определится победитель в соревновании спортивных пар. Фигуристы выйдут на лёд с произвольными программами в 12:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию будет осуществлять Первый канал на YouTube.

Открывать программу соревновательного дня будут Ксения Ахантьева и Валероий Колесов, затем выступят Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев. Дуэты, занимающие лидирующие позиции после короткой программы, будут кататься в последней разминке — это Алиса Ефимова и Александр Коровин, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Накануне завершились соревнования у мужчин и в танцах на льду. Победителями стали Дмитрий Алиев и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.