В немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе «Фелтинс-Арена» сегодня, 28 декабря, состоится ежегодный биатлонный турнир «Рождественская гонка». Спортсменам предстоит пробежать сначала масс-старт, затем пасьют. Начало первой гонки запланировано на 20:15 по московскому времени.

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Гонка преследования начнется в 21:05. Россию будут представлять Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев. Ранее Елисеев никогда не принимал участие в «Рождественской гонке», в то время как Юрлова выходила на старт в Гельзенкирхене неоднократно. Дважды она становилась победительницей предновогоднего турнира.

Норвегию представят Марте Улсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен. Хозяева соревнований немцы выставят две команды: Дениз Херманн и Бенедикт Долль, Лаура Дальмайер и Филипп Наврат. За Италию пробегут Доротея Вирер и Лукас Хофер.