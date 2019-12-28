В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 28 декабря, сборная России сыграет с Канадой в рамках группового этапа турнира. Игра начнется в 21:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Этот матч станет вторым для подопечных Валерия Брагина. Россияне неудачно стартовали на чемпионате мира, в первом поединке уступив команде Чехиии. Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу хозяев турнира. Эта победа стала пятой для чехов в противостояниях с Россией в рамках молодёжных чемпионатов мира. На счету российской «молодёжки» 15 побед.

Канадцы в первом матче чемпионата встречались со сборной США и одержали победу. Матч получился результативным и завершился со счетом 6:4.