В Красноярске завершается чемпионат России по фигурному катанию, последний комплект наград разыграют женщины. Они выйдут на лёд с произвольными программами сегодня, 28 декабря, в 15:00 по московскому времени.

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Первой свою программу представит Ксения Синицына, затем на льду появится Ксения Цибинова. Спортсменки, занявшие лидирующие позиции после первой части соревнований, будут выступать в заключительной разминке.

Под 12-м номером выступит Евгения Медведева, после неё борьбу продолжит Елизавета Туктамышева. Следом на лед выйдет ее партнерша по команде Анастасия Гулякова. Закрывать соревнования будут три ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.