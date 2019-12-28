Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился мнением по поводу заключения Следственного комитета о том, что информатор WADA Григорий Родченков удаленно вносил изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

У Гануса возник вопрос, почему в январе 2019 года из базы были удалены записи. «Информация о том, что эти данные хранились на компьютерах 2003 года, нельзя назвать никак иначе, как стремной», — заявил Ганус, слова которого приводит РИА «Новости».

Он предположил, что Родченков мог дать кому-то указание изменить данные. Однако, как подчеркнул Ганус, в это время база уже находилась под контролем группы передачи. Специалист уверен, что Родченков не мог иметь удаленный доступ.

«Может, у Следственного комитета есть свои доказательства, я их не видел», – рассказал Ганус.

Напомним, из-за манипуляций с данными Россия была отстранена от участия в крупных соревнованиях на четыре года.