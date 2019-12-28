Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков принес извинения за ошибку, допущенную во время комментирования женской короткой программы на чемпионате России.

В ходе трансляции Траньков и Татьяна Тарасова сообщили, что Евгения Медведева вышла на лёд в новых ботинках, хотя на самом деле она выступала в старых.

После эфира Траньков опубликовал пост с извинениями на своей странице в «Твиттере» и назвал ситуацию вселенским конфузом.

«Не владея информацией полностью, мы ввели в заблуждение зрителя, и это плохо и не профессионально, за что я извиняюсь и каюсь. Медведева – новая, ботинки – старые. Простите», – написал Траньков в социальной сети.

Короче, сегодня у нас произошел вселенский конфуз на комментаторской позиции, не владея информацией полностью, мы ввели в заблуждение зрителя, и это плохо и не профессионально, за что я извиняюсь и каюсь. Медведева-новая, ботинки-старые. Простите. — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) December 27, 2019

Напомним, Медведева идет на пятом месте после короткой программы. Её опережают Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Произвольная программа состоится сегодня, 28 декабря.