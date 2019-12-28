Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

«Такая нежнятина и такая сила в такой маленькой тоненькой девочке, тоненькой-тоненькой, как стебелек», — заявила Трасова в ходе прямого эфира на Первом канале.

Она отметила, что Щербакова обладает огромной силой и хорошей координацией, а также назвала учениц Этери Тутберидзе уникальными девчонками.

Напомним, после короткой программы Щербакова идёт на втором месте, уступая лишь Алёне Косторной, которая исполняла тройной аксель. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова. Сегодня состоится произвольная программа, спортсменки будут закрывать последнюю разминку.