В швейцарском Ленцерхайде стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Соревнования будут проходить в период с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.

Перед стартом соревнований букмекеры оценили шансы спортсменов на победу. Главным фаворитом назвали норвежца Йоханнеса Клэбо: если он выиграет многодневку, сыграет коэффициент 1.51. Также в тройку претендентов вошли два россиянина — Сергей Устюгов и Александр Большунов, на них ставят за 5.00.

Более скромные шансы, по мнению аналитиков, имеют норвежцы Эмиль Иверсен и Симен Крюгер, на них ставят за 10.0 и 15.0 соответственно.

У женщин явным фаворитом считается норвежка Тереза Йохауг, коэффициент на ее победу составляет 1.30. Россиянка Наталья Непряева в число претендентов на победу не вошла. Аналитики уверены, что гнаться за Йохауг будут норвежка Хейди Венг, американки Джессика Диггинс и финка Криста Пярмякоски.