Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о пропуске Матча всех звёзд НХЛ 2020 года. Традиционное мероприятие будет проходить в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-Центр» в период с 24 по 26 января.

О решении Овечкина сообщил журналист Том Гулитти. Российский хоккеист решил использовать время, отведенное на звездный уик-энд, для того, чтобы залечить повреждения и подготовиться к стадии плей-офф.

Напомним, болельщики избрали Овечкина капитаном Столичного дивизиона. Для россиянина этот Матч звезд мог бы стать восьмым в карьере. Капитаном Атлантического дивизиона назначили форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» возглавит Центральный дивизион, а форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвис будет капитаном Тихоокеанского дивизиона.

Решение Овечкина не стало неожиданностью, форвард и ранее сообщал, что может пропустит звёздный уик-энд ради Кубка Стэнли.