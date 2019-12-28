Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон оказался тяжелее россиянина Фёдора Емельяненко накануне поединка, который состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 237.

Турнир пройдет в воскресенье, 29 декабря, в японской Сайтаме, спортсмены встретятся в главном поединке.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания, по её итогам Емельяненко уступил сопернику. Вес россиянина составил 109 кг, в то время как 41-летний Джексон показал 120,2 кг.

Напомним, последний поединок с участием Емельяненко состоялся в январе 2019 года. Россиянин уступил американцу Райану Бейдеру. На счету Емельяненко 45 боев в смешанных единоборствах. Он одержал 38 побед, потерпел шесть поражений, а один бой признали тнесостоявшимся.

Джексон является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе, он провел 51 бой, выиграв 38 раз.