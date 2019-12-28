«Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

Стартовый игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, но во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» удалось забить дважды. Автором первого гола стад Эрик Карлссон, затем точным броском отметился Джо Торнтон. Команды ушли на второй перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев.

Однако сохранить преимущество хозяева не удалось: в третьей двадцатиминутке Мартин Фрк сократил отставание в счете до одной шайбы, в концовке периода оформил дубль и восстановил равновесие. В основное время победитель выявлен не был, поэтому игра перешла в овертайм. Автором победной шайбы стад Джефф Картер.

В матче принял участие российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин, он отыграл 15 минут 11 секунд и сделал две результативные передачи.