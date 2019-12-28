Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда не собирается делать трансферы в зимнее окно.

«Вероятность минимальная. Только в случае чьего-то ухода», — заявил Мусаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что в команде есть ряд игроков, получающих недостаточное количество практики. По словам Мусаева, у клуба есть несколько предложений, но решения ещё не приняты.

«Если поймём, что трансфер пойдёт на пользу игроку, тогда возможно всё», — пояснил Мусаев.

Напомним, «Краснодар» ушел на зимний перерыв на втором месте турнирной таблицы, набрав 35 очков в 19 матчах. Команда одержала девять побед, потерпела два поражения и восемь раз сыграла вничью. В еврокубках «Краснодар» выступил неудачно, оставшись без стадии плей-офф.