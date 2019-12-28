Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка поделилась фотографией после премьеры. Фигуристка получила много цветов, в том числе — огромный букет роз.

Премьера спектакля состоялась в пятницу, 27 декабря, в московском дворце спорта «Мегаспорт», Загитова исполнила одну из главных ролей.

Напомним, 13 декабря в эфире программы «Время» Загитова объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, ей уже не надо ничего доказывать на льду. К 17 годам спортсменка выиграла все крупные международные старты — Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, а также финал Гран-при. Загитова подчеркнула, что не ушла из спорта, а взяла лишь временный перерыв. В нынешнем сезоне она хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.