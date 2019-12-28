Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свое решение отказаться от участия в Матче звёзд НХЛ-2020.

Он поблагодарил болельщиков, которые выбрали его капитаном Столичного дивизиона. «Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона», — объяснил Овечкин, слова которого приводит журналист Том Гулитти в «Твиттере».

Овечкин подчеркнул, что хотел бы принять участие в Матче звезд, однако должен сделать всё возможное для своей команды в Кубке Стэнли.

«Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к плей-офф», — подчеркнул россиянин.

Решение Овечкина не стало неожиданностью: он и ранее сообщал, что может пропустить Матч звезд. Хоккеист намерен использовать время, отведенное на звездный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к решающей части сезона.