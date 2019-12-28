Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист на женскую спринтерскую гонку, которая состоится в рамках «Ижевской винтовки» сегодня, 28 декабря. Спортсменки выйдут на старт в 13:00 по московскому времени.

Всего в гонке примут участие 45 биатлонисток. В их число вошли Тамара Воронина, вернувшаяся с Кубка мира, а также Евгения Павлова, Дарья Виролайнен и Валерия Васнецова. Также на старт выйдут победительница общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Виктория Сливко и Ульяна Кайшева, выигравшая индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Результаты «Ижевской винтовки» будут учитываться при формировании состава команды на январские этапы Кубка IBU.