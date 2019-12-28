Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России обыграть Канаду в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.

По мнению букмекеров, явными фаворитами матча будут канадцы. На их победу в основное время ставят с коэффициентом 1.75. Если выиграет команда Валерия Брагина, сыграет коэффициент 3.62. На ничью в основное время ставят за 4.80.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной: тотал больше 6,5 шайбы идет за 1.85.

Напомним, игра состоится сегодня, 28 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Сборная России начала выступление на молодежном чемпионате мира с поражения от Чехии. Канадцы, напротив, свой первый матч выиграли, их соперниками были хоккеисты из США.