Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева досрочно покинула тренировку перед произвольной программой на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.

Во время прогона программы Медведева исполнила только тройной лутц. Спортсменка даже не попыталась сделать остальные прыжки, которые войдут в произвольную программу. После того, как её музыка перестала играть, спортсменка несколько минут общалась со своим тренером Брайаном Орсером.

После этого Медведева покинула тренировку, остальные фигуристки остались на льду и продолжили занятие.

Напомним, после короткой программы Евгения идет на пятом месте. Она выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Её конек сломался за день до старта чемпионата России. Спортсменка приобрела новые ботинки, однако в итоге вышла на лёд в сломанных.

Произвольная программа состоится сегодня, 28 декабря, и начнется в 15:00 по московскому времени.