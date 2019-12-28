На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, стартовала произвольная программа спортивных пар. Фигуристы вышли на лед в 12:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Откроют программу заключительного дня соревнований Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, сразу после них зрители увидят прокат Екатерины Беловой и Дмитрий Чигирева.

Основная борьба развернется в последней, сильнейшей разминке, в которой будут выступать лидеры чемпионата. Так, на льду появятся Алиса Ефимова и Александр Коровин, затем свою программу покажут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. После них выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а закрывать разминку будут Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Также на лед выйдут бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые провалили короткую программу.